Череповецкие школьники помогли вытолкнуть реанимобиль из сугроба

Александр Кенжебаев, Андрей Асонков и Александр Марашов учатся в 4 «В» классе Образовательного центра №11. Вечером 27 ноября, возвращаясь из школы, на проспекте Луначарского они увидели, что машина скорой помощи застряла в сугробе. Ее пытались вытолкнуть двое прохожих, ребята к ним присоединились, сообщает газета «Речь».

«В этот день ребята сделали на уроке труда букеты для своих мам, чтобы поздравить их с Днем матери, и шли с ними домой. Когда увидели буксующую машину, бросили рюкзаки в снег, на них положили свои цветы, и бросились помогать. Водитель машины реанимации, когда ее удалось вытолкать на дорогу, крикнул им из окна "спасибо" и поспешил дальше на вызов. Мимо шла учитель нашей школы и сфотографировала мальчиков. Мы гордимся своими воспитанниками, потому что они не остались равнодушными и помогли в трудной ситуации, возможно, спасли кому-то жизнь», - рассказала классный руководитель 4 «В» Елена Куницина.