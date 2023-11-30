Вологжане завоевали 9 медалей на Первенстве СЗФО по быстрым шахматам

Вологжане завоевали 9 медалей на Первенстве Северо-Западного ФО по быстрым шахматам.

Турнир состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игры прошли по швейцарской системе, когда участники не выбывают, но после каждого тура проходит жеребьёвка и проигравший играет с проигравшим, а победитель - с победителем. Всего было проведено 9 туров.

Сборная Вологодской области завоевала 3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.

В возрастной группе юношей до 15 лет первое место занял Александр Тропин, набрав 8 очков из 9 возможных. Одержав 7 побед и 2 партии, свёл в ничью с соперниками из Мурманской и Ленинградской областей.

Среди девочек победу одержали вологжанка София Ципилева, в возрастной группе до 9 лет. И Арина Исаева из Череповца в категории до 13 лет.

Всего сборную Вологодской области представляли 46 шахматистов.