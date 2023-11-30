Сокольские дошколята попробовали себя в роли экологов-биологов

Сотрудники Сокольского ЦБК провели игру для отряда «Эколята-Дошколята», состоящего из воспитанников подшефного предприятию детского сада № 20 г. Сокол. Главная тема - «Птицы и их среда обитания». Воспитанники двух подготовительных групп отвечали на вопросы викторины, разгадывали эко-кроссворд, собирали пазлы и рассказывали то, что они знают о птицах.

На мероприятии детишек поприветствовал генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов. Он рассказал о значении деревьев в нашей жизни, важности сбора макулатуры и вручил одной из подготовительных групп Диплом победителей в командном зачёте в конкурсе по сбору макулатуры «БумБатл».

«Ребята из экологического отряда в ходе игры продемонстрировали недюжинную эрудицию! Они быстро и правильно отвечали на вопросы викторины. «Эколята-дошколята» и в течение года принимают участие в экологических конкурсах. Это залог ответственного отношения к окружающему миру в будущем, когда дети подрастут и станут настоящими защитниками природы», - отметил генеральный директор Сокольского ЦБК Григорий Иванов.

В группе ВКонтакте Сокольского ЦБК тем временем завершается голосование за лучшую кормушку для птиц. Воспитанники детского сада № 20 Сокола и их родители уже изготовили более 50 великолепных кормушек, а представители и волонтёры Сокольского ЦБК выбрали победителя «зрительских симпатий» в этом конкурсе. Проект «Эколята-Дошколята» стартовал весной 2023 года, специалисты Сокольского ЦБК взяли шефство над юными экологами и вместе организуют экологические акции.