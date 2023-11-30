В строящейся школе в Прилуках уже приступают к внутренней отделке помещений

В микрорайоне Прилуки продолжается строительство будущей начальной школы на улице Строителей. В декабре подрядчик планирует закрыть тепловой контур здания, в ряде помещений уже началась внутренняя отделка.

«В общей сложности школу смогут посещать 150 учеников начальных классов. Таким образом, ребятам из Прилук больше не придется ездить на учебу в другие микрорайоны города. Более того, это будет настоящий образовательный центр, где дети смогут не только изучать школьную программу, но и ходить в кружки и секции. Строители работают в соответствии с графиком. Ставим задачу – закрыть тепловой контур до конца года, подрядчик должен с этим справиться», –рассказал во время посещения объекта мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас в будущей школе одновременно идет строительство стен, установка окон и поэтапное обустройство кровли. В помещении, где будет расположен спортзал, уже приступили к штукатурке стен. Часть помещений отапливается тепловыми пушками, эту практику использовали и на других объектах Вологды в зимний период. На финальной стадии – устройство теплового узла. К концу декабря, когда планируется полностью закрыть контур здания, в школе появится отопление. В ближайшее время будет подключено электроснабжение, практически готовы к подключению сети водоснабжения и водоотведения.

«На сегодняшний день выполнены 42 % от всех работ. На стройке работают каменщики, кровельщики, электрики и сантехники. Все работы идут параллельно. Сделали два этажа кладки, третий этаж тоже перекрыт, делаем чердачные перекрытия», – рассказала генеральный директор компании «Вологдагражданстрой» Маргарита Богданова.

Двухэтажное здание из кирпича со скатной кровлей разместится на участке площадью порядка 2 тыс. кв. метров. В нем будут спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинский блок, просторные классы. Также принято решение о строительстве большого стадиона, трех спортивных площадок, беговых дорожек, тренажерных площадок. Открыть новую школу планируется 1 сентября 2024 года.