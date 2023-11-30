Школу в селе Молочное отремонтируют по поручению Георгия Филимонова

Врио губернатора области Георгий Филимонов поручил мэру Вологды Сергею Воропанову подготовить проектно-сметную документацию для ремонта школы №6 в селе Молочное под Вологдой. Как рассказал в соцсетях сам Георгий Филимонов, с такой просьбой к нему на личном приеме обратилась вологжанка Надежда Третьякова.

«Надежда Третьякова обращалась с вопросом по капитальному ремонту школы №6 в селе Молочное города Вологды, благоустройству территории и установке забора», - написал в соцсетях врио губернатора.

Во время приема Георгий Филимонов позвонил Сергею Воропанову с поручением подготовить проектно-сметную документацию у следующем году и как можно скорей искать подрядчиков.