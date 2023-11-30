«МБ Вологда» - дилер спецтехники премиального качества SUNWARD

«МБ Вологда» уже более 15 лет занимается продажами и обслуживанием зарубежных грузовиков и спецтехники на территории Вологодской и Архангельской областей.

- Мы имеем большой опыт работы с премиальной грузовой техникой MERCEDES-BENZ и понимаем требования клиентов этого сегмента. Выбор нового направления в деятельности нашей компании неслучаен: SUNWARD производит технику премиального уровня. По качеству сборки, надежности и технологичности SUNWARD ничуть не уступает ведущим европейским и японским брендам, - рассказал руководитель отдела продаж «МБ Вологда» Денис Мизгирев.

SUNWARD – одна из самых высокотехнологичных китайских компаний

Корпорация SUNWARD Intelligent Equipment Co. Ltd имеет десятки запатентованных технологий. Это неудивительно, ведь в составе компании работают 11 собственных научно-исследовательских центров. Да и чисто внешне спецтехника SUNWARD отличается от других производителей. Если обычно китайская спецтехника жёлтого цвета, то экскаваторы, бульдозеры, погрузчики и карьерные самосвалы SUNWARD покрашены в бирюзовый цвет.

Экскаватор SWE210. Надежный и экономичный.

- Сейчас на площадках в Вологде и Архангельске представлена одна из самых популярных моделей SUNWARD – гусеничный экскаватор SWE210.

Экскаватор SWE210 надёжен, экономичен и неприхотлив. Он отлично подойдет для нашего Севера. В кабине расположен большой 7-дюймовый LCD-экран, который позволяет оператору наблюдать за всеми процессами работы. В базовой комплектации уже есть кондиционер, автономный отопитель салона, регулируемое кресло водителя, удобные подлокотники, многофункциональная приборная панель, а также шторки и люк. Длина стрелы составляет 5,7 метра - отметил Денис Мизгирев.

В экскаватор установлен японский двигатель ISUZU 6BGITRP-03, славящийся своей надежностью, а плавное переключение передач обеспечивает коробка известной фирмы ZF. Гидравлика от Kawasaki давно зарекомендовала себя как надежная. SWE210 комплектуется однопоточной гидролинией, что позволяет использовать многие виды навесного оборудования – например, гидромолот.

Где купить новую спецтехнику SUNWARD

Выставочные площадки техники SUNWARD представлены в двух регионах – Вологодской и Архангельской областях. Гарантийное обслуживание и сервис не ограничен географией покупки и эксплуатации техники благодаря выездным сервисным бригадам.

В Вологде отдел продаж находится по адресу: ул. Чернышевского, дом 120 Г (СЦ Бригантина), тел. 8 (8172) 70-30-40. Сервисный центр располагается на Старом шоссе, 5-А, тел. 8 (8172) 70-00-08.

В Архангельске присмотреться и купить SUNWARD можно по адресу: Кузнечихинский промузел первый проезд, дом 5, строение 6. Тел. 8 (8182) 42-51-15.

Кроме гусеничных экскаваторов компания «МБ Вологда» предлагает покупателям бульдозеры, карьерные самосвалы, фронтальные погрузчики и колесные экскаваторы. Модельный ряд спецтехники, который будет доступен к покупке в наших регионах, значительно расширится в 2024 году.

erid: LjN8KRt37. Реклама. ООО «МБ Вологда». www.sunward-mbv.ru