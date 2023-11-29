В Вологде этой зимой планируют залить 26 катков

26 ледовых площадок для катания на коньках подготовят в этом году в Вологде. Кроме крупных стадионов традиционно будут залиты небольшие катки во дворах и на пришкольных территориях. Полностью подготовку катков планируется завершить до конца декабря.

По сообщению пресс-службы городской администрации, бесплатно можно будет покататься по адресам: 1 мкр. ГПЗ-23, д. 20, ул. Новгородская, д. 37, ул. Псковская, д. 9, ул. Сокольская, ул. Шмидта (село Молочное), ул. Гоголя, д. 101, ул. Костромская, д. 6, ул. Козленская, д. 83А, Тепличный мкр., д. 13 и хоккейный корт на стадионе «Локомотив». Также будут залиты хоккейные коробки у школ № 6, 7, 14, 17, 19, 25, 33, 36, 37. Важно иметь в виду, что свет на этих катках будут отключать около 22:00.

Три корта в Вологде будут работать часть времени бесплатно, часть – платно. Это связано с тем, что подготовка и обновление льда требует применения дополнительной профессиональной техники. Данные ледовые площадки заливают в первую очередь для тренировок детских хоккейных команд. Для массового катания выделяется время, свободное от тренировок.

Так, хоккейный корт на ул. Горького, д. 81 будет работать бесплатно в среду и пятницу с 15:30 до 17:00. Платно – в среду и пятницу с 18:00 до 20:00, субботу – с 14:00 до 18:00, воскресенье – с 12:00 до 17:00. Стоимость билетов: детский – 150 рублей, взрослый – 200 рублей.

На ул. Залинейной, д. 26Б каток будет открыт для бесплатных катаний с понедельника по пятницу с 13:30 до 15:00. В субботу вход свободный с 8:30 до 10:00, а с 14:00 до 20:00 – платно. В воскресенье бесплатно можно покататься с 8:30 до 10:00, а с 12:00 до 20:00 – платно. Стоимость билетов: детский – 50 рублей, взрослый – 100 рублей.

На ул. Беляева, д. 13Б бесплатно можно покататься во вторник и четверг – с 15.00 до 16.00. Платно – в субботу и воскресенье с 14:00 до 19:00. Стоимость билетов: дети-сироты – бесплатно, многодетные семьи, ветераны и инвалиды – 60 рублей, школьники и студенты – 100 рублей, взрослые – 120 рублей.

Также будет залит каток в Парке Ветеранов. А на данный момент покататься на коньках можно по адресам: Ледовая арена (ул. Пугачева, 44), Ледовый дворец «ВологдАрена» (ул. Поэта Романова, 1), стадион «Локомотив» (ул. Молодежная, 26).