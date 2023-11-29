В Вологде состоится модный выходной с участием дизайнеров и ательеров

9 декабря в креативном пространстве «Салют, молодежь!» состоится фэшн-выходной «Строчка». В рамках мероприятия пройдут показы дизайнерских коллекций, знакомство с мастерами швейных дел из Вологды и Череповца, а также встречи со столичными экспертами и знатоками моды.

Продемонстрируют коллекции одежды модели из агентства «ЕВА». Также среди гостей мероприятия будет Ирина Лапина – директор центрального ателье «Ирис», Елена Попова – владелец ателье «Булавкина» и дизайнер одноименного бренда «Elena Popova» и Юлия Коковина – создатель бренда одежды «Кокон».

Кроме того, запланирована лекция об истории одного из известных модных домов и показ фильма. Программа начнется в 12:00 и продлится до 20:00. У начинающих дизайнеров также будет возможность обменяться контактами с экспертами.

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