В Сокольском районе полицейские изъяли контрафактные алкоголь и сигареты

[ Происшествия ]

У сокольчанина изъяли немаркированную табачную и алкогольную продукцию стоимостью 2 557 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции на территории Сокольского района.

Полицейские установили торговые точки, где продавали немаркированные алкоголь и сигареты, а также место их хранения. Оперативники изъяли 14 265 пачек сигарет стоимостью 1 697 000 рублей, а также 3033 бутылки алкогольной продукции общей стоимостью порядка 860 000 рублей.

Подозреваемый задержан. Им оказался 57-летний житель Сокола.

Изъятую продукцию отправили на экспертизу, в ходе которой специалисты установили, что акцизные марки изготовлены не на предприятии государственного знака.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Теги:
контрафакт УМВД алкоголь табак
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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