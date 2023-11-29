Александр Коротких стал начальником вологодского Департамента мировых судей

Александр Коротких назначен новым начальником Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

«Под руководством Александра Олеговича мы продолжим решать задачи, поставленные перед департаментом, как в части обеспечения деятельности мировых судей, так и в организации работы системы оказания бесплатной юридической помощи», - прокомментировал Департамент.

Ранее эту должность занимал Николай Крутовский.

В свою очередь, Александр Коротких стал главой Департамента имущественных отношений Вологодской области в конце весны этого года. До этого он занимался правоохранительной работой в Прокуратуре и Следственном комитете.