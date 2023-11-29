Георгий Филимонов озвучил рейтинг работы глав муниципалитетов

[ Общество ]

Врио губернатора Георгий Филимонов на очередном оперативном совещании в Правительстве области озвучил рейтинг работы глав муниципалитетов.

Топ составлен по увеличению или уменьшению количества обращений граждан за период с 20 по 26 ноября по сравнению с предыдущей неделей.

В зеленую зону из красной перешел  Вологодский округ (глава Сергей Жестянников). Также в положительном рейтинге оказались Кирилловский округ (глава Андрей Тюляндин), Бабушкинский округ (глава Татьяна Жирохова), Вожегодский округ (глава Сергей Семенников) и Сямженский округ (глава Сергей Лашков). 

Красную же зону возглавил город Вологда (мэр Сергей Воропанов), далее -  Череповец (мэр Вадим Германов), Сокольский округ (глава Юрий Васин), Великоустюгский округ (глава Александр Кузьмин) и Никольский округ (глава Вячеслав Панов).

В Вологде чаще всего поступают жалобы на ремонт и содержание дорог, сферу здравоохранения, в том числе недостаток тест-полосок для больных сахарным диабетом. Третья самая распространенная жалоба – благоустройство общественных территорий.

В Череповце жители жалуются на сферу ЖКХ и управляющие компании, в частности, на отопление в районе Заречья, а также общественный транспорт и дороги.

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Фото: Трансляция оперативного совещания при врио губернатора
 

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