Вологодский легкоатлеты завоевали 7 медалей на открытом турнире в Ярославле

[ Спорт ]

Вологодские лёгкоатлеты дали старт зимнему спортивному сезону, завоевав 7 медалей на открытом турнире города Ярославля, который прошёл 25-26 ноября.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Ленинградской, Вологодской, Владимирской, Костромской, Ивановской и Ярославской областей.

Наш город представлял 21 спортсмен, которые завоевали четыре серебряные и три бронзовые награды.

Самой результативной спортсменкой в нашей команде стала Анна Губина, которая завоевала две серебряные медали среди девушек 2006-2007 года рождения в беге на 60 и 300 метров.

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Фото: Федерация легкой атлетики г. Вологды
 

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