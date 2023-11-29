34 вологодских школьника будут получать стипендию за успехи в различных областях

В Вологде 34 школьника получили сертификаты о получении стипендии за успехи в общественной деятельности, науке, спорте и т.д. Сертификаты школьникам вручил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Все вы добились значительных успехов в учебе, стали победителями городских, областных, всероссийских олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований различного уровня. Вам удается успешно совмещать учебу с занятиями спортом, художественным творчеством, музыкой, наукой, общественной деятельностью. Благодарю родителей, руководителей образовательных учреждений, педагогов, которые создают условия для развития талантов наших детей. История и будущее нашего города создаются людьми самых разных поколений. В этой большой работе участвовала и всегда будет участвовать молодежь. Желаю вам открывать новые горизонты для личного и профессионального роста, смело идти вперед к новым победам», – обратился к собравшимся в галерее «Красный Мост» Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Городские стипендии школьники получают по пяти номинациям: «За особые успехи в области науки и техники», «За особые успехи в области спорта», «За особые успехи в области культуры и искусства», а также «За особые успехи в общественной деятельности» и «За особые успехи в военно-патриотическом общественном движении» – это две новые в этом году номинации.

Номинация «За особые успехи в области науки и техники» стала самой популярной. В ней 18 человек будут получать городскую стипендию.

По информации пресс-службы городской администрации, размер стипендии составляет 18 000 рублей в год. Финансирование городской стипендии для одаренных учеников осуществляется за счет средств бюджета Вологды.