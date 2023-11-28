"Северсталь" обыграла новосибирскую "Сибирь" со счетом 2:1

Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли новосибирскую «Сибирь» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Игра в Новосибирске для "жёлто-чёрных" стала уже третьей в этой выездной серии, до этого были поражение от «Амура» и победа в серии послематчевых буллитов над «Адмиралом».

Во вторник череповчане открыли счёт уже на четвертой минуте матча. Быстрый перевод шайбы с фланга на фланг и Кирилл Пилипенко реализует первое же большинство, забрасывая свою 20 шайбу в этом сезоне. Во второй двадцатиминутки "сталевары" отдали инициативу хозяевам льда, за что и были наказаны. Игроки «Сибири» сравняли счёт на экваторе основного времени матча.



В заключительном периоде череповчане смогли убежать в контратаку, Адам Лишка отдал пас из ворот на Руслана Абросимова и последний, с ближнего расстояния отправил её точно в цель принеся победу своей команде со счётом 2:1.

«При нашем игровом преимуществе счёт сегодня такой минимальный. В этом огромная заслуга вратаря соперника – Антона Худобина. Держал «Сибирь» в игре. Из поездки мы везём четыре очка из шести возможных. Это хороший результат», отметил после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане возвращаются домой, где 3 декабря примут астанинский «Барыс».