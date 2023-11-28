Уборкой снега в Вологде занимаются 1900 дворников и 115 единиц техники

Коммунальные службы города продолжают очищать от снега улицы областной столицы. Особое внимание уделяется парковочным местам и дворовым территориям.

«Основные работы по расчистке городских территорий проводились накануне вечером и сегодня ночью, но работа продолжается. В целом по городу на уборке дорог, парков, скверов, неразграниченной территории работает 115 единиц техники. Звенья комбинированных дорожных машин прошли несколько полных кругов, трактора расчищали тротуары. Для усиления подрядчиков использовали все имеющиеся резервы техники, помощь оказали и некоторые крупные предприятия. Используем ручную уборку. Задействовано около 1900 дворников, из них почти 1750 человек – рабочие управляющих компаний и ТСЖ, расчищающие дворовые территории», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Работа по очистке парковок от снега ведется подрядчиками на всех улицах города. При необходимости будут выставляться временные знаки, запрещающие парковку транспортных средств в определенные дни и промежуток времени. Постоянные знаки «Стоянка запрещена» с обозначением дня недели и времени расположены на тех улицах, где ранее возникали проблемы с уборкой. В этот список вошли:

1. ул. Ветошкина – от ул. Яшина до ул. Левичева (суббота 12:00-15:00);

2. ул. Добролюбова – от ул. Горького до ул. Гоголя (вторник 9:00-11:00);

3. ул. Ильюшина – от Окружного шоссе до ул. Ильюшина, 2 (воскресенье, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

4. ул. Кирова – от ул. Челюскинцев до ул. Мальцева (воскресенье 10:00-12:00);

5. ул. Псковская – от ул. Ленинградской до ул. Возрождения (пятница, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

6. Пречистенская набережная – от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской (выходные дни);

7. ул. Пугачева – от ул. Горького до набережной VI Армии (четверг 9:00-11:00);

8. ул. Фрязиновская – от ул. Горького до ул. Дальней (вторник, четверг, четная сторона 12:00-14:00, нечетная сторона 14:00-16:00);

9. ул. Ярославская – от Пошехонского шоссе до ул. Ярославской, 44 (среда, четная сторона 9:00-12:00, нечетная сторона 13:00-16:00);

10. ул. Яшина – от Советского проспекта до ул. Чехова (понедельник, четная сторона 13:00-16:00, нечетная сторона 9:00-12:00);

11. 1-й микрорайон ГПЗ-23 (среда, пятница 11:00-15:00);

12. ул. Первомайская – от ул. Герцена до ул. Чехова (вторник, нечетная сторона 09:00-13:00);

13. ул. Благовещенская – от ул. Мохова до ул. Воровского (вторник с обеих сторон 09:00-13:00);

14. ул. Дзержинского – от ул. Беляева до ул. Московской (среда, с обеих сторон 09:00-13:00).

Парковки на территории торговых центров чистить от снега обязаны собственники помещений, а дворы – УК и ТСЖ. Свои обращения по некачественной уборке можно направить в городской call-центр по номеру телефона: 8-800-302-16-17.