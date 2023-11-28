Вологодские гимнастки одержали победу на Чемпионате мира 2023

[ Спорт ]

Вологодская команда «Эвита Прима» заняла первое место на Чемпионате мира 2023 по эстетической гимнастике среди юниоров, который прошел в Алматы 25 и 26 ноября.

В соревнованиях приняло участие 52 команды из 16 стран мира: Австрия, Болгария, Греция, Италия, Испания, Сербия, Франция, Израиль, Египет, Япония, Малайзия, США, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь. Для спортсменов было разыграно 8 комплектов медалей среди сеньоров и юниоров, а также среди смешанных команд.

Команда Вологодской области «Эвита-Прима», под руководством тренера Татьяны Нежельской одержала победу в групповых упражнениях среди девочек 8-10 лет.

Теги:
эстетическая гимнастика чемпионат мира Победа
Фото: спорт-центр35.рф
 

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