Вологодские гимнастки одержали победу на Чемпионате мира 2023

Вологодская команда «Эвита Прима» заняла первое место на Чемпионате мира 2023 по эстетической гимнастике среди юниоров, который прошел в Алматы 25 и 26 ноября.



В соревнованиях приняло участие 52 команды из 16 стран мира: Австрия, Болгария, Греция, Италия, Испания, Сербия, Франция, Израиль, Египет, Япония, Малайзия, США, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Беларусь. Для спортсменов было разыграно 8 комплектов медалей среди сеньоров и юниоров, а также среди смешанных команд.



Команда Вологодской области «Эвита-Прима», под руководством тренера Татьяны Нежельской одержала победу в групповых упражнениях среди девочек 8-10 лет.