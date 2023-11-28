Вологжанка обыграла знатоков в "Что? Где? Когда?"

[ Культура ]

Новый эпизод телепередачи вышел в эфир 26 ноября на Первом канале. Последний вопрос игры, который выпал знатокам, задала редактор Анна Южакова из Вологды. Вопрос звучал так: «В прошлом году в Москве прошла выставка с оригинальной концепцией. По какому принципу были собраны экспонаты для этой выставки?». Для наглядности участникам были представлены несколько работ из экспозиции.

За столом находилась команда Бориса Белозерова. Они не смогли дать правильный ответ, поэтому вологжанка забрала приз в 100 тысяч рублей.

В этом выпуске знатоки проиграли телезрителям со счетом 6:2.

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