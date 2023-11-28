Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому до 1 января 2025 года приостановлена индексация окладов госслужащих с учетом уровня инфляции, за исключением военных и сотрудников силовых структур.

«Заморозки» коснутся должностные оклады помощников сенаторов РФ, депутатов Госдумы, судей, а также гражданских госслужащих.

При этом в федеральном бюджете предусмотрены средства на индексацию зарплат сотрудников правоохранительных органов, таких как органов внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Государственной противопожарной службы, а также военнослужащих.