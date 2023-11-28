В Вологде осудили мужчину за подготовку теракта

[ Происшествия ]

24-летний житель Вологды планировал совершить теракт на территории города, однако был задержан сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, сообщает пресс-служба Управления.

В прошлом году мужчина, будучи завербованным террористической организацией «NS/WP» («National Socialism/White Power»)*, зарегистрировался под псевдонимом в Telegram-канале для получения инструкций по изготовлению взрывчатки в домашних условиях. Также его обучали навыкам обращения со взрывными устройствами и огнестрельным оружием.

Мужчина планировал устроить теракт в зданиях правоохранительных органов в сентябре 2022 года. Он обследовал два участковых пункта полиции и прилегающие к ним территории на наличие видеокамер и определение удобного подхода к зданиям.

Вологжанина судили по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 3-х лет в тюрьме, далее – в исправительной колонии строгого режима.

* Международная организация «National Socialism/White Power признана террористической и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

 

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