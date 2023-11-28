В Великоустюгском районе мошенники похитили 56 млн у 38 человек

[ Происшествия ]

Двое жителей Вологодской области в период с 2015 по 2019 год заключали договоры займа с жителями Великоустюгского района, обещая выплату высоких процентов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области. Выплата производилась исключительно из вновь поступавших заемных средств. Именно так у 38 потерпевших похитили более 56 миллионов рублей.

Вдобавок, в 2018 году соучастники заключили с местным жителем договор об оказании услуг по покупке земельного участка. Они получили оплату в размере 1,3 миллиона рублей, обязательство по договору не выполнили, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

На данный момент в их отношении утверждено обвинительное заключение по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Присвоение денежных средств в особо крупном размере». На квартиру, земельный участок и дорогостоящий автомобиль обвиняемых наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Великоустюгский районный суд.

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мошенничество займы уголовное дело
 

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