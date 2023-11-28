Вологодские студенты будут разрабатывать цифровые решения «Ростелекома»

«Ростелеком» давно уже не только оператор связи: помимо своей основной деятельности по обеспечению населения интернетом и телевидением, компания реализует в Вологодской области проекты по цифровизации медицины, строит региональный центр обработки данных, предоставляет решения для застройщиков, управляющих компаний и физических лиц. Среди последних разработок Ростелекома для вологжан — шлагбаумы, открывающиеся автоматически для скорой и пожарной спецтехники, и домофоны, которые сравнивают посетителя с базой данных жильцов и впускают только тех, кто действительно проживает в доме. Учитывая большой спектр собственных цифровых решений, «Ростелеком» может подключить студентов к решению задач из различных сфер жизни: здравоохранение, кибербезопасность, ЖКХ и др.

«Оказание поддержки Вологодскому государственному университету — часть стратегии “Ростелекома” по развитию талантов и внедрению инноваций в различные отрасли. Сотрудничество с учебным заведением позволит компании привлекать молодых специалистов для решения разнообразных задач и проведения исследований в различных отраслевых секторах», - отметил директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Сотрудники «Ростелекома» выделили задачи, которые станут основой для написания дипломных проектов и исследовательских работ студентов Вологодского госуниверситета. Студенты будут участвовать в разработке устройств удержания опор, создании виртуальной среды для обучения связистов, а также подумают над расширением умной продуктовой линейки сервиса «Ростелеком Ключ».