Вологодские студенты будут разрабатывать цифровые решения «Ростелекома»

[ Общество ]

«Ростелеком» давно уже не только оператор связи: помимо своей основной деятельности по обеспечению населения интернетом и телевидением, компания реализует в Вологодской области проекты по цифровизации медицины, строит региональный центр обработки данных, предоставляет решения для застройщиков, управляющих компаний и физических лиц. Среди последних разработок Ростелекома для вологжан — шлагбаумы, открывающиеся автоматически для скорой и пожарной спецтехники, и домофоны, которые сравнивают посетителя с базой данных жильцов и впускают только тех, кто действительно проживает в доме. Учитывая большой спектр собственных цифровых решений, «Ростелеком» может подключить студентов к решению задач из различных сфер жизни: здравоохранение, кибербезопасность, ЖКХ и др.

«Оказание поддержки Вологодскому государственному университету — часть стратегии “Ростелекома” по развитию талантов и внедрению инноваций в различные отрасли. Сотрудничество с учебным заведением позволит компании привлекать молодых специалистов для решения разнообразных задач и проведения исследований в различных отраслевых секторах», - отметил директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Сотрудники «Ростелекома» выделили задачи, которые станут основой для написания дипломных проектов и исследовательских работ студентов Вологодского госуниверситета. Студенты будут участвовать в разработке устройств удержания опор, создании виртуальной среды для обучения связистов, а также подумают над расширением умной продуктовой линейки сервиса «Ростелеком Ключ».

«Сегодня перед нами стоит главная задача: сформировать у школьников и студентов интерес к техническому творчеству, помочь им сориентироваться во множестве инженерных направлений и дать возможность попробовать профессию на практике. Благодаря образовательному центру “Сириус” в университете с 2021 года создаются школьно-студенческие инженерные команды для решения технических задач региональной промышленности. У нас уже есть опыт работы с предприятиями газовой, энергетической и машиностроительной отраслей, и мы готовы к расширению партнеров. Подобная инициатива — новый шаг подготовки квалифицированных кадров уже со школьной скамьи», - рассказал доцент кафедры теплогазоводоснабжения ВОГУ Антон Синицын.

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