Вологодские коммунальщики продолжают устранять последствия сильного снегопада

[ Общество ]

В Вологде накануне весь день коммунальщики устраняли последствия сильного снегопада. Как сообщил вологодский Гидрометцентр, за вчерашний день в Вологде выпало более 12 мм осадков, что составляет почти 10-дневную норму.  

«Работа по очистке улиц велась в течение всего дня во всех районах города. В первую очередь расчищали магистральные улицы, мосты и путепроводы – по ним техника прошла уже по несколько раз и продолжает расчистку. Дорожные машины двигаются по улицам города в сопровождении ГИБДД. Тротуары сначала чистим техникой, затем рабочие прочищают пешеходные переходы и посадочные площадки на остановках. Также вручную производится очистка и в труднодоступных местах», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Уборка города проводилась по семи маршрутам. ООО «Магистраль» обслуживает центр города, Заречье, село Молочное, мкр Прилуки, Ананьино и Лукьяново. ООО «Дорсервис» занимается содержанием дорог в мкр Бывалово, ГПЗ-23 и ул. Конева.

«Наша техника работала, не останавливаясь, стараемся провести уборку проезжей части 2-3 раза. Уделяем внимание как магистральным, так и второстепенным улицам. Дворники расчищают остановочные посадочные площадки, подходы к перекресткам и мостам. Тракторы-погрузчики сдвигают снежные валы с остановочных комплексов и заездов во дворы», – рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.

Свои обращения по некачественной уборке можно направить в городской call-центр по номеру телефона: 8-800-302-16-17.

Теги:
снегопад администрация Вологды
 

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