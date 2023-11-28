За время проведения СВО вологодским бойцам отправлено уже более 100 тонн грузов

За время проведения специальной военной операции в зону СВО из Вологды было отправлено уже более 100 тонн грузов. Очередная партия гуманитарной помощи направлена в ноябре. Куда вошли снаряжение и оборудование, инструменты и запчасти, теплые вещи и личные посылки.

«Всего с февраля 2022 года Вологда отправила на передовую 102 тонны грузов. Мы поддерживаем земляков на всей линии соприкосновения, это более 1000 человек. Стараемся помогать подразделениям, где служат наши парни, таких уже насчитывается больше 30-ти. Огромное спасибо армии тыла – бизнесу, общественникам, всем неравнодушным вологжанам, которые помогают нашим ребятам. Спасибо детям за их письма и рисунки, которые бойцы встречают с особым трепетом и любовью, с нетерпением ждут новостей с родной Вологодчины», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Тем временем в Вологде начинает формироваться новая партия груза. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в Вологде сбор идет в «Добро.Центре» по адресу: ул. Козленская, 2. Бойцам требуются спецодежда, инструменты и оборудование для ремонта техники, медикаменты, спецоборудование, продовольственные товары, предметы быта. Крупные партии можно привозить сразу на склад на ул. Машиностроительная, 26 – со среды по пятницу (15.00-18.00). Об удобном времени можно договориться по телефону 8-900-552-69-63.