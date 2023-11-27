Появились крысы и мыши? Проблема решаема!

Многие вологжане до сих пор не знают, к кому обратиться за помощью, если в доме завелись грызуны. Сейчас мы вам всё объясним.

Два года назад в силу вступили новые Санитарные правила, которые обязывают управляющие компании, ТСЖ проводить регулярную дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию мусорных контейнеров, стоящих на контейнерных площадках.

Проще говоря, они должны постоянно следить за тем, чтобы эти контейнеры не стали рассадником различных инфекционных болезней и чтобы там никогда не было ни крыс, ни мышей, ни тараканов или муравьёв, ни каких-либо ещё вредных зверей и насекомых.

СанПиН2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», которые вступили в силу с 1 марта 2021 года и установили новые санитарно-эпидемиологические требования к содержанию площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов.

Что нового?

Требования эти таковы. В том случае, если расстояние между мусорной площадкой и жилым домом составляет 20 и более метров, дезинфекцию контейнеров и самой площадки нужно проводить либо один раз в 30 дней (когда температура воздуха +4оС или ниже), либо один раз в 10 дней (когда температура+5оС и выше).

Дератизацию при таких же погодных условиях необходимо проводить один раз в три месяца или ежемесячно, а дезинсекцию – два раза в месяц.

Если же расстояние от контейнеров до дома ещё меньше, от 15 до 20 метров, то дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные работы надо проводить ещё чаще: первые – раз в 20 дней или раз в пять дней, вторые – ежемесячно, а третьи – еженедельно.

Аналогичные требования предъявляют и СанПин 3.3686-21 (устанавливающие порядок профилактики инфекционных болезней), которые вступили в силу с 1 сентября 2021 года.

Те управляющие организации, которые не захотят выполнять новые СанПиН, будут неизбежно оштрафованы, причём на весьма значительную сумму – размер каждого штрафа может доходить до 20 тысяч рублей. А в худшем случае их деятельность просто приостановят – на срок до 90 суток.

Опасность рядом

«Август 2023 года был достаточно теплым и сухим, а это идеальные условия для размножения грызунов и насекомых. В результате количество вызовов с просьбой провести дератизацию и дезинсекцию резко возросло, — сообщила нашему изданию директор вологодской компании «Чистый дом» Елена Козлова. — А крысы, мыши и тараканы, как известно, способны стать переносчиками опасных инфекционных заболеваний, так что ситуацию можно охарактеризовать как довольно тревожную».

Поэтому директорам УК, председателям ТСЖ, руководителям советов многоквартирных домов, да и всем людям, которые искренне болеют душой за чистоту и безопасность своих дворов, домов и квартир, имеет смысл задуматься.

Контейнерные площадки, где не проводится дезинфекция, дератизация и дезинсекция, – это всегда источник повышенной опасности.

Если их не проводить с регулярностью, указанной в СанПин, то рано или поздно жди беды.

Причём негативные последствия могут быть самые разные – от неприятных и дискомфортных(появление в квартирах нежданных «гостей», выгнать которых без посторонней помощи невозможно) до откровенно трагических (распространение инфекционных заболеваний, представляющих угрозу здоровью и жизни людей).

Кстати, в последнем случае руководство управляющих организаций будет нести за это персональную ответственность – вплоть до уголовной (статья 236 УК РФ«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Пора задуматься о своей безопасности и начать выполнять санитарно-эпидемиологические требования, установленные государством.

ООО «Чистый Дом» проводит дезинфекцию помещений, реализует любые способы борьбы с грызунами и насекомыми, а также оказывает другие услуги по санитарно-гигиенической обработке помещений и территорий. Компания работает с 2013 года. На все работы предоставляется гарантия.

Адрес: Вологда, Пошехонское шоссе, дом 14а.

Телефоны: 8-921-238-07-86 ;71-48-95, 71-33-21.

E-mail: [email protected], www.chistiy-dom.ru

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