Более чем в два раза выросли за последние шесть лет доходы бюджета города Вологды. Если в 2018 году они составляли 7,9 млрд рублей, то 2023 год областная столица заканчивает с бюджетом в 17,8 млрд рублей. Также сохраняется тенденция последних лет по активному привлечению федеральных и областных средств для развития Вологды. Объем межбюджетных трансфертов вырос почти в три раза и по итогам текущего года составляет 13 млрд рублей.

«Заняв в конце 2017 года пост мэра Вологды, я поставил городской команде задачу наращивать объем собственных доходов и максимально входить с нашими объектами в федеральные проекты и программы. Это удалось благодаря хорошей подготовительной работе и конструктивному взаимодействию с федеральным центром и Правительством Вологодской области. Благодаря командной работе мы начали решать многолетние проблемы и строить объекты, которых город ждал десятилетия, такие как Некрасовский мост, улица Поэта Романова, новые детские сады и новые школы, рекультивация свалки на ул. Мудрова – очень важный вклад в экологию города. В пять раз, с 1 до 5 млрд рублей в год, удалось увеличить объем средств, направляемых на дорожную деятельность. А это прямой вклад в комфорт и безопасность городских дорог, улучшение логистики. При этом мы проработали четкие стратегические планы развития, что важно для инвесторов и развития экономики. За шесть лет объем инвестиций вырос на 38 % – это хороший показатель», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В целом за шесть лет в Вологде построено и капитально отремонтировано более 600 объектов как общегородских, так и локальных, в шаговой доступности. Четыре новые школы c современной образовательной средой; учреждения дополнительного образования нового типа, такие как «Кванториум» и IT-cube; новые детские сады, позволившие закрыть актуальную очередь в дошкольные учреждения; целый ряд общественных пространств, вошедших в рейтинг лучших благоустроенных территорий страны по версии Минстроя РФ; свыше 300 дворов в разных районах города; более 85 км дорог; капитальный ремонт шести мостов; строительство новой поликлиники в микрорайоне Бывалово. Появляются новые точки культурного и спортивного притяжения жителей, такие как Дом вологодского масла, модельные библиотеки, ледовый дворец «ВологдАрена», скейт-парки для молодежи, спортивные площадки.

«Первое, что было сделано командой Мэра, – налажена обратная связь с жителями через мобильные общественные приемные, где жители озвучивают самые насущные проблемы. В качестве инструментов обратной связи используются также механизм ТОС и Центр по работе с населением. Когда есть обратная связь, власть соответствующим образом координирует свои шаги и действует с учетом запроса вологжан. Проблемы, обозначенные жителями, решаются в городе в первую очередь – дворы, общественные пространства, дороги, транспортная логистика», – прокомментировал председатель ТОС «Горького» Максим Васильев.

Разработан целый ряд новых социальных программ по поддержке семей, молодых ученых, по привлечению в город востребованных специалистов. В частности, льготная ипотека и компенсация за найм жилья для педагогов и медиков, доплаты молодым учителям. Это решение кадрового вопроса в сферах образования и здравоохранения.

«Являясь председателем Совета руководителей школ, могу сказать, что Мэр слышит наши проблемы, принимает конкретные решения, и они доводятся до конца. Как раз таким решением стал комплекс мер поддержки для учителей. Как результат удалось закрепить молодых педагогов в школах, закрыть значительное количество вакансий за счет опытных преподавателей из других регионов», – рассказал директор школы № 41 Олег Молодцов.

Стратегия развития города идет на основе принципов ESG, то есть проекты для устойчивого развития внедряются по трем направлениям: экология, социальная сфера и управленческие практики. Такой подход поддерживают федеральные эксперты, считая практики Вологды достойными тиражирования в других городах.

«Сергея Александровича я узнала по программе обучения ВЭБ.РФ для 100 крупнейших городов и уже тогда поняла, что это человек целеустремленный, амбициозный, из числа тех, кто постоянно «на передовой». По его инициативе Вологда всегда одной из первых присоединяется к проектам и активностям ВЭБ.РФ. В их числе и «5 шагов для городов», и уже вторая программа обучения для управленческих кадров, и участие в мероприятиях по тиражированию успешных практик, совместно с «ПроШколой» в Вологде строится новая школа. Не могу не отметить, какой прорыв сделал город по ESG-тематике – в этом определенно заслуга мэра», – отметила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

«Опыт Вологды в экологическом развитии бесценен. На федеральном уровне крайне мало муниципальных практик, которые комплексно решают природоохранные задачи. Ключевое – качество управления повесткой. Публичная позиция мэра по высоким стандартам экологического развития города определяет вовлеченность жителей Вологды, в первую очередь молодежи. С них берут пример в других городах. Такая политика доказала свою эффективность», – рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Одна из успешных практик – сохранение деревянной Вологды как основы идентичности города и его туристической привлекательности. В Вологде запустили процесс реновации объектов культурного наследия. После реставрации инвесторами в зданиях открываются музеи, общественные и бизнес-пространства, кафе в исторических интерьерах. Этот опыт обсудят на Международном архитектурном форуме, который Вологда примет в 2024 году.

«Надеюсь, что намеченное нами совместное мероприятие Международный форум «Дерево в архитектуре» пройдет блестяще на самом высоком уровне. Мэр Вологды очень трепетно и бережно относится к своему городу, выстроена целая система сохранения памятников архитектуры. Такого энергичного, целеустремленного, профессионального человека редко встретишь», – отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Город удерживает высокие позиции в рейтингах качества жизни. Наблюдается положительная динамика значения индекса качества городской среды, который формируется Минстроем России. Если в 2018 году у Вологды было 194 балла, то в 2022 году – 221 балл. Качество жизни в Вологде фиксирует и «Индекс качества жизни в городах России», который составляет ВЭБ.РФ. Так, по сравнению с 2021 годом в 2022 году наблюдается рост таких показателей, как «Доход и работа», «Здоровье», «Образование», «Мобильность», «Благоустройство», «Экология», «Безопасность». Кроме того, в ноябре 2023 года Вологда получила диплом премии Финансового университета при Правительстве РФ в номинации «Лидер по качеству экологической среды» в рамках VIII Международного форума Финансового университета.

