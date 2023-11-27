Вологжанин Дмитрий Люсков попробует свои силы в «Битве шефов»

Повар из Вологды Дмитрий Люсков попробует свои силы в кулинарном шоу «Битва шефов», который выйдет сегодня в эфире телеканала «Пятница».

34-летний Дмитрий Люсков принесет на кастинг форшмак из сельди на бородинском хлебе.

Этим блюдом Дмитрий должен удивить одного из шефов – Константина Ивлева или Рената Агзамова, чтобы стать участником команды любого из мастеров.

«Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче», - говорится в релизе телеканала.

Программа, в которой примет участие Дмитрий Люсков, выйдет в эфир в понедельник, 27 ноября.