Вологжанин Дмитрий Люсков попробует свои силы в «Битве шефов»

[ Общество ]

Повар из Вологды Дмитрий Люсков попробует свои силы в кулинарном шоу «Битва шефов», который выйдет сегодня в эфире телеканала «Пятница». 

34-летний Дмитрий Люсков принесет на кастинг форшмак из сельди на бородинском хлебе. 
Этим блюдом Дмитрий должен удивить одного из шефов – Константина Ивлева или Рената Агзамова, чтобы стать участником команды любого из мастеров.   

«Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче», - говорится в релизе телеканала.

Программа, в которой примет участие Дмитрий Люсков, выйдет в эфир в понедельник, 27 ноября. 

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