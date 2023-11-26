Череповецкая «Северсталь» во Владивостоке была сильнее местного «Адмирала» в Регулярном чемпионате КХЛ

Команды активно начали матч, уже в стартовом периоде по два раза поразив ворота друг-друга. При этом череповчане повели 2:0, дублем отметился Адам Лишка, но ещё до первого перерыва хозяева смогли сравнять счёт.

На старте второй двадцатиминутки "жёлто-чёрные" смогли дважды отличиться, сначала Иван Подшивалов вновь вывел свою команду вперёд, а затем Егор Степанов мог делать разницу в две шайбы, но гол 86 номера череповчан не был засчитан. "Морячки" отыгрались во второй раз в этом матче за 13 секунд до конца второго периода и на второй перерыв команды ушли при равенстве на табло - 3:3.

В заключительной трети основного времени матч команды ещё по разу обменялись заброшенными шайбами. При этом череповчанам впервые в этой встрече пришлось выступать в роли догоняющих. Гол Руслана Абросимова перевел игру в овертайме, который победителя не выявил. А в серии послематчевых штрафных бросков победу и дополнительное очко череповчанам принес гол Данила Аймурзина. 5:4 в пользу команды Андрея Козырева.

«Тяжёлый для нас матч. Традиционно тяжёлая поездка на Дальний Восток. Большое значение имеет победа для нашей команды. Мы немного растеряли то преимущество, которое создали в начале сезона. Здорово сыграли в концовке благодаря действиям вратаря и бригады меньшинства. В итоге выиграли», - сказал после игры главный тренер череповчан

По итогам игрового дня "жёлто-чёрные" поднимаются на 7-ю строчку Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 35-ти играх. Следующий матч «Северсталь» проведёт 28 ноября в Новосибирске, против «Сибири».

