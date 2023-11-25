В Вологде впервые вручили памятный знак «За сохранение семейных ценностей»

Сегодня Александру Александровичу и Валентине Петровне Лебедевым вручили первый в истории Вологды памятный знак «За сохранение семейных ценностей». С 50-летием совместной жизни супружескую пару поздравил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Это пример того, как должны жить, любить и уважать друг друга люди. Пример семейного счастья и семейной работы. Недавно мы учредили памятный знак «За сохранение семейных ценностей. Это награда города Вологды для супружеских пар, состоящих в браке не менее 50-ти лет. Я горд, что первый такой знак мы вручаем семье Лебедевых. Желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья», – поздравил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Памятный знак учрежден в рамках реализации социально значимого проекта «Мы – вологжане! Мы настоящая семья!». Он вручается за развитие и сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи, известность и уважение в обществе за счет крепости семейных устоев и за достойное воспитание детей. На лицевой стороне изображены: два голубя, летящих навстречу друг другу; главные символы и достопримечательности Вологды – Воскресенский и Софийский соборы, колокольня Вологодского кремля; оливковая ветвь, которая символизирует мир, благополучие и процветание; надпись: «Мы – вологжане! Мы настоящая семья!» – девиз проекта. На оборотной стороне – изображение герба Вологды.

Александр Александрович и Валентина Петровна Лебедевы познакомились в 1970 году, спустя несколько лет поженились. Александр Александрович всю жизнь проработал в коммунальной сфере, Валентина Петровна – в педагогической. 50-летний юбилей со дня бракосочетания семья Лебедевых отпраздновала в ноябре 2023 года. Их союз оказался по-настоящему крепким, супруги воспитали двух дочерей, у них подрастают пятеро внуков.

«Муж рядом – и все прекрасно. Самое главное счастье за 50 лет жизни – это умение жить вместе. Не только тогда, когда все хорошо. Это умение развивается и растет с течением жизни. Если ты умеешь понять человека – все будет хорошо», – рассказала Валентина Лебедева.

В Вологде ежегодно в День семьи, любви и верности чествуют пары, прожившие вместе много лет и ставшие для вологжан примером взаимопонимания, уважения и семейного благополучия. Такие семьи поздравляют с юбилейными датами и на протяжении всего года, в том числе в городском ЗАГСе.

