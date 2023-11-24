Известная оперная певица выступит в Вологде

15 декабря в Концертном зале Вологодского областного колледжа искусств состоится концерт «шедевры мировой оперы». Солисткой выступит Ксения Нестеренко – победительница конкурса "Большая опера" на телеканале "Культура".

Вместе с ней на сцену выйдут концертный оркестр духовых инструментов "Классик-модерн бэнд" имени Виктора Кочнева, хоровая академическая капелла имени Владимира Сергеева, а также дирижер Виталий Шишпанов.

Зрителей ждут оперные увертюры и арии, монументальные оперные сцены с хором и хоровые эпизоды.

Начало концерта в 18:30.

12+