Держателям пушкинских карт стоит поторопиться с использованием лимита

[ Культура ]

Держателей пушкинских карт просят поторопиться с выбором мероприятий до конца года. После 31 декабря сумма на карте обнулится. До этого времени необходимо использовать оставшиеся средства на балансе. Например, можно приобрести билеты на события следующего года в этом году. 

В Вологодской области можно посетить более 200 различных мероприятий, организованных театрами, филармониями, музеями, библиотеками и кинотеатрами. С афишей можно ознакомиться в приложении Госуслуги и на сайте Культура.рф. 

С начала действия программы (1 сентября 2021 года) к ней присоединилось более 80 тысяч вологжан от 14 до 22 лет. Только в этом году было выпущено почти 20 тысяч пушкинских карт.

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