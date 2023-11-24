Вологжане узнают о тонкостях создания комиксов

27 ноября Андрей Дроздов прочитает лекцию «Создание серии графических романов о поэтах серебряного века с 0». Мероприятие пройдет в Юношеском центре Вологодской областной библиотеки на ул. Мира, д. 34. Начало в 17:30.

Андрей Дроздов – руководитель комикс-центра SMART-библиотеки имени А. Ахматовой г. Москвы, ведущий рубрики «Внеклассное чтение» на телеканале «Пятница», а также автор проекта «Поэты Серебряного века: графический роман». На данный момент им выпущено три книги: «Ахматова: 6 историй», «Гуми-Лев» и «Маяковский: как делать стихи».

На творческой встрече гости узнают о тонкостях создания графических историй, о дальнейших планах автора, и смогут задать интересующие вопросы.

Вход свободный. 12+