В Бабаево в ходе конфликта брат зарезал брата

[ Происшествия ]

45-летний мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство», сообщает пресс-служба Следственного комитета по Вологодской области.

Инцидент произошел 18 августа этого года в Бабаево. Двое иногородних братьев, выполнявших строительные работы на частном участке, распивали спиртные напитки. На этой почве у них случился конфликт, в процессе которого один из братьев ударил несколько раз ножом второго. 39-летний мужчина скончался от ранений в районной больнице.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. В ходе расследования было проведено семь судебных экспертиз. Уголовное дело будет направлено в суд.

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