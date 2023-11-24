В Бабаевском районе пенсионерка угрожала сотруднику полиции топором

[ Происшествия ]

Днем 21 июня 2023 года сотрудница полиции приехала в один из домов деревни Некрасово Бабаевского района, в котором проживает 71-летняя женщина. Причиной выезда стало сообщение о применении физической силы в отношении пенсионерки и ее сына, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Женщине было предложено дать объяснения по данному сообщению. Однако пенсионерка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз угрожала полицейской физической расправой, при этом повторяя «зарубаю». Затем она взяла в руки топор и направилась к сотруднице полиции, которая восприняла действия женщины как реальную угрозу жизни и здоровью.

Пенсионерке предъявили обвинение по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

На суде женщина вину не признала. Утверждала, что топор в тот день в руки не брала.

Бабаевский районный суд признал женщину виновной и назначил наказание лишения свободы условно сроком на 1 год с таким же испытательным сроком.

Теги:
пенсионерка топор угроза
 

Последние новости

Держателям пушкинских карт стоит поторопиться с использованием лимита
Вологжане узнают о тонкостях создания комиксов
В Бабаево в ходе конфликта брат зарезал брата
В Бабаевском районе пенсионерка угрожала сотруднику полиции топором
Великий Устюг оказался в списке самых дорогих новогодних направлений для бронирования
В Бабаевском округе госслужащую уволили в связи с утратой доверия
В Вологодской области «земский учитель» осужден за мошенничество
В Шексне появилась зарядная станция для электромобилей
Череповецкие хирурги избавили пациента от гигантской грыжи, которая мешала ему жить
В Вологде станет больше искусственных неровностей