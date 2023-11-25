Материалы ТЕХНОНИКОЛЬ были выбраны для реконструкции важной автодороги на северо-западе РФ

Геосинтетическая мембрана ПЛАНТЕР повысит надежность и долговечность автодороги А-114 «Вологда – Новая Ладога» в Вологодской области.

В Вологодской области активно ведется реконструкция автодороги А-114. Трасса соединяет Вологду и Новую Ладогу – два важных территориальных, транспортных и экономических узла. Помимо этих городов на протяжении дороги расположены другие крупные населенные пункты: Череповец, Устюжна, Шексна, Тихвин. Имевшиеся две полосы не справлялись с нагрузкой – по трассе могли проезжать всего до 45 тыс. автомобилей в сутки. По этим причинам в 2020 году начались работы по расширению и ремонту.

Реконструкция идет в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» в составе нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По замыслу вся трасса должна стать четырехполосной, что значительно повысит ее пропускную способность и качество передвижения.

От состояния автодороги зависит не только скорость перемещения транспорта, но и безопасность водителей и пассажиров. Поэтому для реконструкции были выбраны максимально надежные и долговечные материалы. Одним из них стала геосинтетическая мембрана ПЛАНТЕР от компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Материал был применен для реконструкции участка «Вологда–Тихвин–автодорога Р-21 ”Кола”», для которого характерны сырые и увлажненные грунты основания. Площадь применения составила 140 тысяч квадратных метров. Мембрана была использована в качестве капилляропрерывающего слоя и элемента дренажной системы, что позволяет исключить переувлажнение и обеспечить несущую способность дорожного основания. Таким образом мембрана ПЛАНТЕР повышает надежность дорожных покрытий и инженерных конструкций, увеличивая их эксплуатационный срок.

Кроме того, применение геосинтетической мембраны сокращает количество строительных материалов, используемых в инертных слоях дороги (например, песка). Это приводит к экономии строительных ресурсов и трудозатрат, сокращению объемов земляных работ.

Стоимость реконструкции участка составляет 5 млрд рублей. Завершить реконструкцию трассы А-114 планируется в 2024 году.

