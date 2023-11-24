Великий Устюг оказался в списке самых дорогих новогодних направлений для бронирования

[ Общество ]

К Новому году цена бронирования объектов недвижимости существенно вырастает. В прошлом году цены на новогодние праздники взлетели на 40% по сравнению с осенними месяцами. В этом году специалисты туристического рынка предрекают увеличение стоимости праздничного отдыха минимум на 20%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые дорогостоящие направления  для  бронирования на новогодние праздники  2023/24 года.  На первом месте курорт Манжерок в Горном Алтае, где средняя стоимость новогодней ночи составляет 16143 рублей. На втором месте Архыз в Карачаево-Черкесии, где эта ночь будет стоить 14600 рублей.  А на третьем месте курорт Красная Поляна в Краснодарском крае, где цена новогодней ночи - 13433 рубля. Попал в список дорогостоящих направлений для бронирования и Великий Устюг. Он разместился на 7 месте, здесь туристов попросят отдать за две ночи в среднем 11 346 рублей.

 Десять самых дорогостоящих направлений для бронирования на Новый год:

1. Манжерок, Алтай ― 16143 р./ 4 ночи*
2. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 14600 р. / 5 ночей
3. Красная Поляна, Краснодарский край ― 13433 р. / 4 ночи
4. Луховицы, Московская область ― 11937 р. / 4 ночи
5. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 11600 р. / 4 ночи
6. Сергиев Посад, Московская область ― 11381 р. / 2 ночи
7. Великий Устюг, Вологодская область ― 11346 р. / 2 ночи
8. Лахденпохья, Карелия ― 10369 р. / 4 ночи
9. Суздаль, Владимирская область ― 10241 р. / 2 ночи
10. Олонец, Карелия ― 8680 р. / 6 ночей
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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