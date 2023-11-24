Великий Устюг оказался в списке самых дорогих новогодних направлений для бронирования

К Новому году цена бронирования объектов недвижимости существенно вырастает. В прошлом году цены на новогодние праздники взлетели на 40% по сравнению с осенними месяцами. В этом году специалисты туристического рынка предрекают увеличение стоимости праздничного отдыха минимум на 20%.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые дорогостоящие направления для бронирования на новогодние праздники 2023/24 года. На первом месте курорт Манжерок в Горном Алтае, где средняя стоимость новогодней ночи составляет 16143 рублей. На втором месте Архыз в Карачаево-Черкесии, где эта ночь будет стоить 14600 рублей. А на третьем месте курорт Красная Поляна в Краснодарском крае, где цена новогодней ночи - 13433 рубля. Попал в список дорогостоящих направлений для бронирования и Великий Устюг. Он разместился на 7 месте, здесь туристов попросят отдать за две ночи в среднем 11 346 рублей.

Десять самых дорогостоящих направлений для бронирования на Новый год:

1. Манжерок, Алтай ― 16143 р./ 4 ночи*

2. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 14600 р. / 5 ночей

3. Красная Поляна, Краснодарский край ― 13433 р. / 4 ночи

4. Луховицы, Московская область ― 11937 р. / 4 ночи

5. Домбай, Карачаево-Черкесия ― 11600 р. / 4 ночи

6. Сергиев Посад, Московская область ― 11381 р. / 2 ночи

7. Великий Устюг, Вологодская область ― 11346 р. / 2 ночи

8. Лахденпохья, Карелия ― 10369 р. / 4 ночи

9. Суздаль, Владимирская область ― 10241 р. / 2 ночи

10. Олонец, Карелия ― 8680 р. / 6 ночей



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки