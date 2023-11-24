В Бабаевском округе госслужащую уволили в связи с утратой доверия

[ Общество ]

В Вологодской области по требованию прокурора уволен муниципальный служащий в связи с утратой доверия.

Прокуратура Бабаевского района провела проверку исполнения законодательства о противодействия коррупции и установила, что начальник территориального отдела районной администрации в течение 2023 года заключала договоры с фирмой мужа. Она единолично подписывала финансово-хозяйственные документы на выполнение различных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прокурор внес представление главе районной администрации. По результатам его рассмотрения начальник территориального отдела районной администрации уволена в связи с утратой доверия.

Теги:
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