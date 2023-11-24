В Вологодской области «земский учитель» осужден за мошенничество

«Земский учитель» осужден за мошенничество в Вологодской области.

В августе 2022 года 36-летний житель Ярославской области устроился на работу учителем географии в среднюю школу одного из сел Череповецкого района и получил 1 000 000 рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования», которая предусматривает компенсационную выплату учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, при условии осуществления трудовой деятельности не менее 5 лет.

Мужчина отработал учителем чуть больше месяца и уехал обратно в Ярославль, где стал постоянно оформлять больничные, просил школу оформить отпуск, а затем и вовсе представил в школу подложное медицинское заключение о наличии у него противопоказаний к работам в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей.

История закончилась увольнением учителя, причем, он был освобожден от обязанности возвращать подъемные. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил Вологодской области материальный ущерб в крупном размере.

"Действия подсудимого квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере). В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, пояснил, что возместил в счет возмещения ущерба 10000 рублей. Вологодский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период со штрафом в размере 60000 рублей.На осужденного возложены обязанности: ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, по установленному данным органом графику; не менять без уведомления указанного государственного органа постоянное место жительства; ежемесячно принимать меры к возмещению причиненного ущерба с предоставлением подтверждающих документов", - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

В счет возмещения материального ущерба в пользу Вологодской области в лице Департамента финансов Вологодской области в осужденного взыскано 990 000 рублей.

