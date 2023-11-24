В Шексне появилась зарядная станция для электромобилей

[ Общество ]

В Шексне появилась зарядная станция для электромобилей. 

Ранее Вологодская область была включена в перечень регионов для создания инфраструктуры для электроавтомобилей до 2024 года. Одна из заправок должна была появиться в Шекснинском районе. И на это нашелся инвестор, который смонтировал и установил зарядку для электромобилей. Стоимость объекта составила 4,3 млн рублей. Из них инвестор получил государственную субсидию в размере 60% от фактических затрат на оборудование, плюс 30% - компенсация за траты на технологическое присоединение.

Первая зарядная станция для электротранспорта в Шексне появилась на территории придорожного сервиса «Михайловское подворье» на 78 км федеральной трассы. Станция относится к разряду быстрых: зарядка электромобиля займёт примерно 20 минут. 

Теги:
электромобили зарядки электротранспорт
 

Последние новости

В Вологодской области «земский учитель» осужден за мошенничество
В Шексне появилась зарядная станция для электромобилей
Череповецкие хирурги избавили пациента от гигантской грыжи, которая мешала ему жить
В Вологде станет больше искусственных неровностей
В Вологду поступило еще восемь новых автобусов
Любовь довела череповчанина до суда
«Новый люди» запустили сервис по решению коммунальных проблем для жителей Вологодской области
Все в дырах: глава Вологодского округа показал, как выглядят теплосети в Майском
Вологодские фигуристки завоевали две медали на Республиканских соревнованиях "Кубок Акселя"
4000 абонентов Вологодчины получили интернет 200 Мбит/с