В Шексне появилась зарядная станция для электромобилей.

Ранее Вологодская область была включена в перечень регионов для создания инфраструктуры для электроавтомобилей до 2024 года. Одна из заправок должна была появиться в Шекснинском районе. И на это нашелся инвестор, который смонтировал и установил зарядку для электромобилей. Стоимость объекта составила 4,3 млн рублей. Из них инвестор получил государственную субсидию в размере 60% от фактических затрат на оборудование, плюс 30% - компенсация за траты на технологическое присоединение.

Первая зарядная станция для электротранспорта в Шексне появилась на территории придорожного сервиса «Михайловское подворье» на 78 км федеральной трассы. Станция относится к разряду быстрых: зарядка электромобиля займёт примерно 20 минут.