Череповецкие хирурги избавили пациента от гигантской грыжи, которая мешала ему жить

Хирурги ВОКБ2 избавили пациента от гигантской грыжи, которая 15 лет мешала ему нормально жить. На стол хирургов попал 63-летний житель Чагодощенского округа. У него был огромный живот. С грыжей он был направлен врачами ЦРБ на консультацию к специалистам областной больницы № 2. Мужчину беспокоили постоянные боли, у него были проблемы с пищеварением.

Медики диагностировали гигантскую вентральную грыжу. Это дефект брюшной стенки со смещением органов, который формируется в местах, где во время операций были выполнены хирургические разрезы.

«Грыжа образовалась после того, как 15 лет назад пациент перенес оперативное вмешательство по поводу острого аппендицита, осложненного перитонитом, – рассказал врач-хирург хирургического отделения № 1 ВОКБ2 Руслан Курбанов. – Спустя полгода после операции он начал замечать появление грыжи: сначала появилась припухлость, затем боли. Со временем самочувствие становилось всё хуже, неоднократно были ущемления грыжи, но проходили самостоятельно. Оперироваться мужчина попросту боялся, пока на консультации мы не объяснили, что без хирургического лечения не обойтись».

Во время трехчасовой операции хирурги ВОКБ2 выполнили грыжесечение и технически сложную в связи с обширным грыжевым дефектом пластику брюшной стенки с использованием сетчатого импланта 40 х 40 см. Вмешательство прошло успешно, пациент пошел на поправку и был выписан с улучшением состояния.

«Гигантские грыжи встречаются достаточно редко и обычно являются результатом того, что пациенты слишком долго не обращаются к врачу, – поясняет Руслан Абдурашидович. – Грыжа растет медленно, но верно, и чем больше ее объем, тем сложнее оперировать, а затем восстанавливаться».

Чтобы избежать появления послеоперационной грыжи, необходимо строго соблюдать рекомендации лечащего врача: носить бандаж, не поднимать тяжести, следить за питанием и вовремя обращаться к специалисту, если что-то стало беспокоить.

Ежегодно в областной больнице № 2 выполняется более 120 оперативных вмешательств при вентральных грыжах.