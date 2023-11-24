В Вологде станет больше искусственных неровностей

В Вологде устанавливают новые искусственные неровности и ремонтируют уже имеющиеся конструкции. Средства на эти цели выделены из бюджета города Вологды.

«Новые искусственные неровности смонтировали на улице Ярославской возле домов №27 и №30. Также «лежачие полицейские» появились на перекрестке улиц Первомайской и Герцена – у нерегулируемого пешеходного перехода. Через этот переросток, в том числе, ходят школьники и студенты в учебные заведения», – рассказал начальник отдела транспорта Департамента городского хозяйства Вологды Антон Комяков.

До конца года будут отремонтированы искусственные неровности на улицах города. Всего в Вологде их около 100. На сегодняшний день неровности отремонтированы на улицах Вологодской, перекрестке проспекта Победы и улицы Мохова, Белозерском шоссе и др. Все необходимые работы нужно выполнить до середины декабря.

Работы по обеспечению безопасности на дорогах города ведутся в рамках проектного комитета «Вологда – снижение аварийности на улично-дорожной сети». В этом году в Вологде уже ввели в эксплуатацию пять новых светофоров. Они расположены по адресам: Галкинская – Чехова; Галкинская – Мира – пл. Бабушкина; Южакова – Гагарина и Северная (напротив ул. Карла Маркса, 105). До конца 2023 года электронные регулировщики подключат по адресам: Дальняя – Фрязиновская; Пушкинская – Герцена; ул. Чернышевского, 135.

Добавим, этим летом была введена новая схема движения при съезде с Пошехонского моста. Теперь автомобилисты с Пошехонского моста двигаются по прямой на ул. Мира по двум полосам. Ранее им было необходимо делать крюк через пл. Бабушкина. С пл. Бабушкина теперь на сам мост может поворачивать только общественный транспорт. Также изменена схема движения на перекрестке Мира – Предтеченская, ул. Планерной и других.

