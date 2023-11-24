В Вологду поступило еще восемь новых автобусов

[ Общество ]

В Вологду поступили восемь дополнительных автобусов на газомоторном топливе марки SIMAZ. Их произвели на Симбирском автомобильном заводе в Ульяновске. Сейчас автобусы находятся на базе ПАТП №1 на ул. Мудрова. Автобусы приобрели на средства инфраструктурного бюджетного кредита, полученного при поддержке Правительства Вологодской области.

Основная партия из 19 машин большой вместимости поступила в Вологду еще в апреле и уже работает на городских маршрутах. А на средства, сэкономленные в ходе конкурсных процедур, закупили дополнительную партию из 8 автобусов среднего класса. Их стоимость составляет более 87,7 млн рублей. 

В качестве топлива автобусы используют компримированный природный газ метан. Каждая из машин рассчитана на 50 пассажиров, оснащена системой видеонаблюдения, электронным салонным табло с бегущей строкой, тахографами, электронной системой отображения маршрута, системой спутниковой навигации, системой безналичной оплаты проезда и системой учета пассажиров, позволяющей подсчитывать пассажиропоток. 

После приемки, на которую дается 5 дней, автобусы пополнят автопарк муниципального перевозчика ПАТП №1. На линии они выйдут до конца 2023 года. 

Всего в 2022-2023 годах парк общественного транспорта Вологды пополнили 48 новых автобусов. Все они приобретены за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Возвращать кредит будет область.

Теги:
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фото: администрация города Вологды
 

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