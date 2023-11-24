Любовь довела череповчанина до суда

[ Общество ]

Влюбленный череповчанин укусил девушку за нос. Ей пришлось обратиться в больницу, а молодой человек пошел под суд. 

Днем 5 октября 2023 года 19-летний череповчанин пришел к подъезду дома своей бывшей возлюбленной 18 лет, чтобы внести ясность в их отношения. Между ними произошла словесная ссора. В ходе которой молодой человек укусил девушку за нос. В медицинском учреждении у потерпевшей зафиксировали телесные повреждения.

"Действия молодого человека квалифицированы по ст.6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст.115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). В судебное заседание виновник не прибыл. Из его пояснений следует, что на эмоциях он нечаянно укусил девушку за нос, пытаясь просто обнять ее и поцеловать. Противоправных действий в отношении нее не совершал", - рассказали в пресс-службе судов.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №22 признал череповчанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
 

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