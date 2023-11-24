«Новый люди» запустили сервис по решению коммунальных проблем для жителей Вологодской области

[ Общество ]

В Вологодской области запустили специальный сервис, используя который люди смогут быстрее решать коммунальные проблемы. Сайт называется «Добродел».

«С наступлением зимы обращений всегда становится больше. Где-то не убирают сугробы на тротуарах, над домами нависают метровые сосульки, прорываются теплотрассы. Наш сервис поможет как можно быстрее получать информацию и приступать к решению проблем. Все обращения мы тут же передаём региональным властям и контролируем ход работ по тому или иному вопросу. О результатах будем сообщать на том же сайте», — рассказывает инициатор проекта «Добродел», член совета регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Башкиров.

Сервис прост в использовании, вологжанам достаточно сфотографировать место, где есть проблема, кратко описать ее и отправить на сайт. «Добродел» уже работает в Вологодской области. Так, осенью, была приведена в порядок остановка на улице Гончарной в Вологде.

«Нам нужно приучать людей открыто говорить о проблемах. Необходим инструмент общественного контроля и обратной связи. Чтобы любой человек, увидев глупость или недоделку, мог сообщить об этом», — уверен Сергей Башкиров.
Оставить своё обращение можно на сайте «Добродела» или в официальном сообществе проекта «ВКонтакте».

Стоит отметить что работа с повышением качества услуг в сфере ЖКХ является одной из направлений работы партии «Новые люди». На федеральном уровне внесен законопроект, который обяжет коммунальщиков обосновывать повышение сумм в платёжках.
 

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