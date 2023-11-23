4000 абонентов Вологодчины получили интернет 200 Мбит/с

Увеличение скорости коснулось абонентов, подключенных по оптике

«Ростелеком» повысил скорость интернета до 200 Мбит/с без увеличения стоимости абонентской платы четырем тысячам клиентов в Вологодской области. Новые условия доступны абонентам, у которых ранее был тариф с меньшей скоростью. Увеличение скорости позволит даже большим семьям пользоваться несколькими устройствами одновременно без потери качества интернет-сигнала.

В настоящее время более 77% абонентов «Ростелекома» в Вологодской области подключены по оптическим технологиям, которые дают возможность использовать любые цифровые сервисы. По данным компании, потребление интернет-трафика в регионе постоянно растет: за последние три года он увеличился в два раза. Реагируя на эту тенденцию, провайдер модернизировал сетевую инфраструктуру и расширил ее пропускную способность, чтобы обеспечить своим клиентам высокую скорость и стабильный доступ в интернет.

- Ростелеком активно работает над повышением качества и уровнем сервиса, так как технологии развиваются очень быстро. Скорость и стабильность доступа в интернет являются базовыми функциями, которые необходимы для бесперебойной работы всех устройств и онлайн-сервисов – подчеркнул директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Увеличение скорости до 200 Мбит/с также позволит абонентам, работающим удаленно или получающим образование в дистанционном формате, использовать одновременно ноутбуки, смартфоны и планшеты, а также проводить онлайн-встречи и обмениваться файлами.