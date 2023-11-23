Житель Грязовца украл землю у администрации округа

Мировой судья по судебному участку №33 рассматривал дело о краже земли. Перед судом предстал житель Грязовца, который урал плодородный торы у администрации Грязовецкого муниципального управления

"Утром 30 сентября 2023 года 74-летний мужчина, находясь в парке «Святой прудик», расположенном в г.Грязовец, совершил кражу двух мешков плодородной земли (торфа) принадлежащей администрации Грязовецкого муниципального управления, чем причинил ущерб на сумму 660 рублей. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».Грязовчанин в судебное заседание не явился", - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №33 признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

