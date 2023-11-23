В Вологде, благодаря развитию технологий, раскрыли дело о изнасиловании 2008 года

В Вологде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в половых преступлениях, совершенных еще в 2008 году. Это получилось, благодаря развитию возможностей судебных экспертиз. Рассказали в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп.«б, в» ч.2 ст.131 и ч.3 ст.30-пп.«б, в» ч.2 ст.132 УК РФ (изнасилование и покушение на иные насильственные действия сексуального характера). По данным следствия, в июле 2008 года в малолюдном месте областного центра, в ночное время двое молодых людей напали на вологжанку 28 лет, возвращавшуюся домой. Применяя насилие и запугав потерпевшую угрозами убийством, они совершил в отношении нее действия сексуального характера. После этого мужчины скрылись. Потерпевшая сразу же сообщила о деянии в правоохранительные органы.Следователи совместно с оперативными сотрудниками органов внутренних дел провели необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось", - рассказали следователи.

С развитием возможностей судебных экспертиз были повторно исследованы вещественные доказательства и получены дополнительные улики, позволившие установить одного из фигурантов. Им оказался местный житель, 1982 года рождения, который на момент изнасилования уже имел судимость и бывал в местах лишения свободы.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений в соучастии с иным лицом. В отношении второго мужчины материалы выделены в отдельное производство для производства оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении установленного лица следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.