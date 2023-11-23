В Соколе случился пожар на деревообрабатывающем производстве

[ Происшествия ]

В Соколе загорелся цех клееных деревянных конструкций на улице Луговой. Четыре человека эвакуировались из загоревшегося здания самостоятельно. Пожар произошел 22 ноября в Соколе. Сообщает управление МЧС России по Вологодской области. 

Известно о возгорании стало днем в 14:18. В дежурной части раздался звонок.На тушение выехали семь единиц техники и 18 пожарных.

Очаг возгорания находился в бытовом помещении цеха. Огонь повредил внутреннюю и наружную отделку стен. Площадь пожара составила 33 квадратных метра. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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