Вологжанка отдала мошенникам накопленные на квартиру сыну деньги

Вологжанка копила сыну на квартиру, но за неделю отдала все мошенникам. РАссказали в УМВД России по Вологодской области.

В начале прошлой недели вологжанке 1945 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Схема «сотрудника банка» была стандартна: «Вашими счетами завладели аферисты. Хотите спасти свои сбережения? Тогда строго действуйте моим указаниям».

Действуя под руководством мошенников, за неделю женщина сняла с трех своих счетов денежные средства на общую сумму 3 800 000 рублей. Все деньги она перевела на «безопасные» счета аферистов. Лишь после разговора с родственниками пенсионерка поняла, что не спасала свои деньги, а отдала их телефонным мошенникам. В разговоре со следователем она призналась, что деньги копила на квартиру своему сыну

По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).