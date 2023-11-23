В Вологде на месте Дома купца Кулькова нашли подвеску с изображением святого

Археологи подвели итоги археологической разведки на памятнике «Культурный слой Заречной части города Вологды XV–XVII веков» в зоне реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом XIX века» (Дом купца Кулькова).

Дом находится на улице Набережной VI армии, д. 81 в Вологде. В сентябре 2023 года специалистами ООО «НПЦ Артефакт» проведена археологическая разведка в зоне реставрации дома.

"Работы проведены с целью изучения состояния фундаментов объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом XIX века» и проектных параметров памятника археологии для дальнейшего планирования мероприятий по обеспечению сохранности его культурного слоя. На участке изучен городской культурный слой мощностью от 0,7 до 1,55 м, в ямах – до 2-х м. Культурный слой сухой, хорошей сохранности, датирован периодом XVI-XIX вв. В ходе работ получена коллекция из 19 индивидуальных находок и 1523 предметов массового материала", - сообщает центр.

Археологи изучили палеорельеф участка.

"Особенностью участка является наличие прируслового вала, который пролегает перпендикулярно длинной оси здания. Раскрыты мощные валунные фундаменты западной стены двухэтажного кирпичного дома. Нижние слои — культурный слой XVI в. В слое большое количество керамики. Из предматерикового слоя получена монетовидная подвеска с изображением святого", - пишут археологи.

В ходе работ также получена коллекция из 19-ти индивидуальных находок. Среди датирующих материалов можно отметить восемь монет XVIII в, чашку голландской трубки XVII-XVIII в., монетовидную подвеску с изображением святого XVI в. Среди интересных находок: фрагмент штофа прозрачного стекла с волнистым орнаментом по верхней грани и железное изделие «Птичка» с покрытием из разноцветной глазури, нательный крест XVIII в. Коллекция массового материала насчитывает 1523 предмета: фрагменты красноглиняных гончарных сосудов, поливная и чернолощеная керамика, фаянс и фарфор, оконное и бутылочное стекло, слюда, железные предметы, кости животных.