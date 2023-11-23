В Бабаевском округе лесовоз рухнул на трассе на бок

[ Происшествия ]

Авария произошла 21 ноября в 14:25 на трассе около деревни Пальцево в Бабаевском округе, сообщает ИА «Вологда Регион». 40-летний водитель грузового автомобиля «Скания» не справился с управлением. В результате этого возник занос большегруза, и он опрокинулся на бок, перегородив движение по обеим полосам дороги.

У дальнобойщика, жителя Ленинградской области, врачи диагностировали различные травмы. На месте происшествия его осмотрел фельдшер из Бабаевской центральной районной больницы, однако от госпитализации мужчина отказался.

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Фото: УГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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